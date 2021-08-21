Предварительно, инцидент произошел из-за искры от сварочного аппарата.

Взрыв прогремел на одной из автозаправочных станций в городе Хуст. В результате инцидента два человека пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Закарпатской области.

По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь.

"В оперативно-спасательную службу поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси без последующего горения, на одной из автозаправочных станций, в городе Хуст", - указано в сообщении.

Читайте такжеОпознали по одежде: в Николаеве от голода умерла потерявшая память профессор медициныВ результате пострадали два человека 1959 года рождения. Их доставили в больницу. На месте инцидента работали правоохранители и спасатели.

По данным полиции Закарпатской области, в результате взрыва пострадал работник АЗС и один из посетителей – они получили ожоги. После оказания помощи пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.

В полиции отметили, что на заправочной станции велись монтажные работы с применением сварочного аппарата. Взрыв мог быть спровоцирован искрой и большой концентрацией горюче-смазочных материалов.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 272 "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, в Кропивницком раздался взрыв. Инцидент произошел возле спортивной школы. Люди, которые ехали на общественном транспорте по улице Большая перспективная, слышали громкий звук и видели полицейских.

Автор: Анастасия Горбачева