В Днепре в результате взрыва в жилом доме погибли супруги. Основной причиной трагедии называют взрыв бытового газа.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
По словам соседей, около недели назад погибшая женщина жаловалась на утечку газа.
"Где-то сифонило, газом пахло. И все. Ждала их. Они (работники газовой службы) покрутили, поехали. Потом взорвалось. Как взорвалось? Почему? Но это газ взорвался, потому что и свист был, и зарево", – уверен один из соседей.
Читайте такжеВ центре Днепра в жилом доме прогремел мощный взрыв: есть погибшиеОкончательную причину инцидента должны назвать эксперты.
По факту произошедшего полиция открыла два уголовных производства по статьям о служебной халатности и умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай".
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