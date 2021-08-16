Накануне случившегося погибшая женщина жаловалась на утечку газа.

В Днепре в результате взрыва в жилом доме погибли супруги. Основной причиной трагедии называют взрыв бытового газа.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам соседей, около недели назад погибшая женщина жаловалась на утечку газа.

"Где-то сифонило, газом пахло. И все. Ждала их. Они (работники газовой службы) покрутили, поехали. Потом взорвалось. Как взорвалось? Почему? Но это газ взорвался, потому что и свист был, и зарево", – уверен один из соседей.

Читайте такжеВ центре Днепра в жилом доме прогремел мощный взрыв: есть погибшиеОкончательную причину инцидента должны назвать эксперты.

По факту произошедшего полиция открыла два уголовных производства по статьям о служебной халатности и умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц