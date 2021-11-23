Мужчина без пилотского удостоверения совершил вылет на снятом с эксплуатации Ан-2 с территории незарегистрированной взлетно-посадочной площадки.

46-летнего жителя Коломыи Ивано-Франковской области будут судить за несанкционированный полет самолетом, для перехвата которого в августе Вооруженные силы Украины привлекли МиГ-29.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Он не согласовал маршрут, как этого требует законодательство, что могло спровоцировать как столкновение с другими самолетами, так и уничтожение инфраструктуры в результате возможного падения из-за неисправности или неумелого управления. Самолет-нарушитель зафиксировала противовоздушная оборона Украины, когда тот следовал в сторону государственной границы на территории Черновицкой области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку информация об этом полете в органах обслуживания воздушного движения отсутствовала, самолет не подавал обязательных сигналов распознавания, а экипаж не выходил на связь, этот инцидент классифицировали как нарушение государственного воздушного пространства.

Читайте такжеВ Ивано-Франковске оштрафовали священника, который торговал капустой"Воздушным командованием "Запад" Воздушных сил ВСУ для реагирования на обнаруженную угрозу было принято решение о подъеме в воздух экипажа истребителя Миг-29 с аэродрома в Луцке. Пилот истребителя выполнил поиск, визуальное распознавание и принуждение самолета-нарушителя к посадке", – добавили в СБУ.

Досудебное расследование установило, что несанкционированный полет совершил 46-летний житель Коломыи. Мужчина, не пройдя обучение и не имея удостоверения пилота, поднял в воздух самолет Ан-2, выпущенный 49 лет назад и снятый с эксплуатации. Вылет он совершил с территории незарегистрированной взлетно-посадочной площадки "Косов", которая не имеет допуска к использованию. Кроме указанного, злоумышленник нарушил еще целый ряд авиационных правил, регулирующих безопасность полетов.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ст. 281 (Нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины. Дело с обвинительным актом передано в суд.

Ранее стало известно, что в Житомирской области вблизи Кмитова на поле упал легкомоторный самолет, который обрабатывал поле химикатами. Пилот выжил, его госпитализировали. Позже стало известно, что он не имел права летать.

Автор: Светлана Макринская