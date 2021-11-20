На замену им будут созданы общественные экспертные группы при каждом виде и роде войск по разным направлениям.

В Вооруженных силах Украины решили отказаться от советников на общественных началах, но расширить механизмы общественного участия.

Как сообщает Операция объединенных сил в социальной сети Facebook, 20 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный встретился с военными экспертами и волонтерами, которые много лет поддерживают Вооруженные силы.

"Сегодня я своим приказом отменяю во всех Вооруженных силах Украины такой институт как советники на общественных началах. На замену ему создаются общественные экспертные группы. Они будут работать при каждом виде и роде войск (сил)", - отметил Залужный.

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По его словам, это даст новый толчок сотрудничеству с экспертной средой и расширит механизмы общественного участия в развитии ВСУ.

В частности, в состав общественных экспертных групп войдут специалисты из разных сфер деятельности, которые будут объединены по соответствующим направлениям. Так, сначала предусматривается создание групп по противодействию коррупции, развитию ВСУ, взаимодействию с гражданским обществом, усилению коммуникационных возможностей. В дальнейшем, при необходимости, направления могут быть расширены.

Также сказано, что экспертные группы - это совещательный орган в ВСУ. Его основной задачей является предоставление консультаций, экспертных заключений, предложений, налаживание сотрудничества с органами государственной власти, местного самоуправления и общественностью, участие в планировании и проведении коммуникационных кампаний, разработка и совершенствование нормативно-правовой базы в военной сфере и тому подобное.

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Автор: Виталий Саенко