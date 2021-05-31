Мужчину перевозили в автомобиле без верхней одежды.

В Волынской области полицейские избили мужчину, заявившего о похищении его имущества.

Об этом сообщают в Волынской областной прокуратуре.

Инцидент произошел 1 сентября 2020 года. Инспекторы избили его и надели на него наручники.

Они умышленно нанесли ему многочисленные телесные повреждения и без верхней одежды перевезли его в служебном автомобиле в другое место для проведения следственных действий.

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Автор: Людмила Жерновская