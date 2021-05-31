В Мадриде подростки напали на полицейских, которые приехали на вызов о нарушении карантинных ограничений.
Об этом пишет noticia.ru.
В муниципальном бассейне находилось слишком много отдыхающих, поэтому охранники попросили молодых людей уйти. Те отказались. Они курили кальян, распивали алкоголь и вели себя агрессивно.
Когда на место прибыл патруль, подростки напали на них и избили несколько полицейских.
Читайте такжеВ США произошла стрельба у ночного клуба: двое погибших и 20 раненныхПрибывшие позже сотрудники муниципальной полиции из соседних районов и агенты Национальной полиции задержали троих несовершеннолетних.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Испании угонщики поехали в бордель на школьном автобусе
- В Испании арестовали мужчину за умышленное заражение коронавирусом 22 человек
- В Испании антимасочники год не пускали детей в школу из-за коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram