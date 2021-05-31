Несколько агентов полиции получили травмы.

В Мадриде подростки напали на полицейских, которые приехали на вызов о нарушении карантинных ограничений.

Об этом пишет noticia.ru.

В муниципальном бассейне находилось слишком много отдыхающих, поэтому охранники попросили молодых людей уйти. Те отказались. Они курили кальян, распивали алкоголь и вели себя агрессивно.

Когда на место прибыл патруль, подростки напали на них и избили несколько полицейских.

Читайте такжеВ США произошла стрельба у ночного клуба: двое погибших и 20 раненныхПрибывшие позже сотрудники муниципальной полиции из соседних районов и агенты Национальной полиции задержали троих несовершеннолетних.

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Автор: Людмила Жерновская