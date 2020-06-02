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В Волынской области мужчина пытался убиться, выпрыгнув с балкона (видео)

23:25, 02 июня 2020
Происшествия
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Человек удалось спасти / sputnik.by

Читайте такжеВ Харькове в результате падения с восьмого этажа погиб мужчинаОб этом сообщает ТСН.

Совершить самоубийство мужчина хотел с балкона над входом в супермаркет возле железнодорожного вокзала. Что побудило мужчину к совершению таких действий, пока неизвестно.

На видео очевидцев происшествия видно, что у заведения собралась толпа людей, а к месту инцидента приехали медики «скорой». К счастью, мужчину спасли полицейские.

«Видео с места происшествия в настоящее время... На вокзале в одном из заведений мужчина вероятно хочет спрыгнуть с балкона. Детали выясняются», - говорится в сообщении.

Как ранее писал УНИАН, на днях в Харькове мать с ребенком выпали из окна высотки. По словам местных жителей, женщина не страдала психическими расстройствами и хорошо общалась с соседями.

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