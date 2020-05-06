В Винницкой области велосипедиста насмерть смыло водой, после сильного ливня (видео)

В селе говорят, что это место очень опасное. После каждого ливня, сверху до реки хлынет поток воды.

В Винницкой области из-за ливня погиб 49-летний мужчина. Он ехал на велосипеде, когда его просто смыло потоком воды и ила. Произошло это в селе Круподеринцы Винницкой области.

Его, по словам местных, топит чуть ли не после каждого дождя. И трагедия произошла здесь не впервые. Почему так происходит, говорится в сюжете ТСН.

Добраться до села Круподеринцы по бездорожью едва удается. Это все последствия мощного ливня, во время которого потоком воды, болота и камней здесь смыло мужчину.

"На велосипеде шел здесь и сразу не большая вода бежала, а потом волна хлынула и его задела и туда его снесло в камни", – рассказывает местная жительница.

То, что Анатолия накрыло огромной волной и понесло, увидели через окно соседи. Сразу вызвали медиков и спасателей, так как сами выходить в такой ливень побоялись.

Мужчина буквально захлебнулся в иле, шансов выжить не было, говорят спасатели.

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В селе говорят, что это место очень опасное. После каждого ливня сверху до реки хлынет поток воды. И это не первая трагедия. Десять лет назад на этом месте утонул мужчина. Решить проблему можно: нужна новая дренажная система, которая будет поглощать потоки дождевой воды. Старая труба давно заилена.

Люди говорят, что постоянно просят об этом сельского голову. На этот раз он только бульдозером поравнял грязь. На большее, говорит, денег нет. Ведь нужно поднимать уровень дороги, в маленьком селе никто этого делать не будет.

"Не хватает больших средств, чтобы такую реконструкцию сделать, чтобы такая масса воды прошла, оно, видите, стихийно. Просто надо было переждать эти 30-40 минут, пока вода стечет", – объясняет сельский председатель Василий Мельник.

Еще в селе градом и дождем уничтожены овощи. В сельсовете говорят, пострадавшим помогут. Но в районе еще ждут осадков. Воду из десятка подтопленных домов спасатели откачивают до сих пор.

Как сообщал ранее УНИАН, в оккупированном Крыму с пирса смыло мужчину. Шторм имел 4 балла. В результате инцидента тот погиб.