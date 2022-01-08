Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

В Винницкой области полиция открыла уголовное производство по факту пожара, в которой погиб 7-летний мальчик.

Как сообщается на сайте Нацполиции, трагедия произошла в с. Тараски Хмельницкого района в ночь на 8 января в одной из комнат дома, где проживает многодетная семья.

На момент начала пожара в доме находились хозяева и их пятеро детей.

По словам вр.и.о. руководителя Хмельницкого районного отдела полиции Андрея Наконечного, после ликвидации пожара под обломками дома спасатели обнаружили мертвым 7-летнего сына хозяев.

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Другие члены семьи не пострадали, они успели выйти из дома.

Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

Отмечается, что окончательная причина инцидента будет установлена после проведения соответствующих экспертиз.

Сейчас следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности").

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