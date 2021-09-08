Жертва познакомилась с будущим убийцей за несколько часов до смерти.

В Винницкой области правоохранители задержали мужчину за жестокое убийство 37-летней женщины, с которой он только что познакомился.

Детали дерзкого преступления рассказали в Департаменте уголовного розыска Нацполиции.

Как сообщается, тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире. Ей было нанесено семь ножевых ударов в область сердца и легких. По результатам следственно-розыскных действий было установлено, что преступление совершил 41-летний местный житель.

"Сейчас выяснено, что потерпевшая за несколько часов до совершения преступления познакомилась с будущим убийцей. Во время совместного отдыха один на один у них возникла конфликтная ситуация и злоумышленник нанес женщине несколько ударов ножом, оставил умирать. После этого поганец пытался избежать ответственности, выбросил окровавленную одежду и тому подобное. Ради конспирации "умник" даже лишился собственной бороды и усов", - рассказали в полиции.

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В содеянном злоумышленник признался, его задержали и поместили в следственный изолятор. Мужчине объявят подозрение и изберут меру пресечения.

Как ранее сообщал УНИАН, под Киевом мужчина едва не убил знакомого, в постели с которым "застукал" свою жену.

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Автор: Иван Бойко