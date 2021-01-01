Открыто уголовное производство.

В Виннице полиция устанавливает причины гибели мужчины под колесами поезда.

Читайте такжеВо Львове на железнодорожной станции нашли тело девушки с ожогами: в полиции рассказали подробностиКак сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области, сегодня в Виннице возле железнодорожного вокзала под колесами грузового поезда погиб 28-летний местный житель.

Около 4-х часов утра в полицию поступило сообщение от машиниста поезда, который двигался на параллельным железнодорожным путям, о том, что во время движения заметил на путях тело мужчины.

Правоохранители, прибывшие по вызову, обнаружили тело пострадавшего с травмами, характерными для наезда поезда. Полиция устанавливает причины и обстоятельства гибели мужчины.

Следствием открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Надя Пришляк