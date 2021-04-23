Парня искали 12 дней, и обнаружили мертвым. Причину смерти должна установить экспертиза.

После почти двух недель поисков в Виннице нашли мертвым 24-летнего Михаила Зубчука. Парень исчез, когда возвращался после празднования дня рождения.

Читайте такжеПод Одессой нашли останки повешенной на дереве женщины – очевидцыОб этом говорится в сюжете ТСН.12 дней его искали полиция, Нацгвардия и волонтеры.

Так, проверяли заброшенные здания и кустарники. Нашли тело парня водолазы в озере, недалеко от того места, где его в последний раз зафиксировали камеры наблюдения. Все вещи и телефон были при нем. Следов насильственной смерти не обнаружили.

Михаил Зубчук исчез: подробности о поисках парня

Винничанин исчез в ночь на 11 апреля. 22 апреля около 16:40 тело парня достали из 3-метровой глубины озера спасатели.

"Во время осмотра тела погибшего с привлечением судебно-медицинского эксперта признаков насильственной смерти не обнаружено. Судебно-медицинская экспертиза установит причину его смерти", - сообщал паблик dtp.kiev.ua.

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Автор: Ольга Робейко