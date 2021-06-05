Расследование продолжается.

В Ужгороде полицейские открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с котенком.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области.

Отмечается, что накануне 4 июня около 21:00 полицейские получили сообщение о том, что на улице Гвардейской нашли мертвого котенка, на теле которого есть признаки жестокого обращения.

"Сотрудники полиции провели первоочередные следственные действия, опросили жителей данного микрорайона и установили, что к жестоким действиям над котенком могут быть причастны дети. Сейчас уже известно о двух малолетних в возрасте 6 и 8 лет", – говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Николаевщине женщина повесила собаку - ее взял на поруки коллектив детсадаПолицейские разыскали самих детей и их родителей и пообщались с ними.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия открыли уголовное производство по статье 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение над животными).

Кроме этого с семьей будут работать ювенальные полицейские, чтобы не допустить повторения таких поступков детьми и выяснить, что стало причиной такого поведения малолетних.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц