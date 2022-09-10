Подразделения ГСЧС и коммунальщики ликвидируют последствия непогоды.

В Закарпатской области спасатели вместе с коммунальщиками ликвидируют последствия непогоды. В Ужгороде после ливня затопило дороги.

Об этом сообщает в Telegram Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате ливневого дождя в городе Ужгород наблюдаются локальные подтопления низовых участков проезжей части дорог", - говорится в сообщении.

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В частности, коммунальными службами города проводятся работы по расчистке систем водоотведения (ливневок). Также подразделения ГСЧС осуществляют откачку воды.

Ранее УНИАН уже сообщал, что сегодня часть Украины накроют ливни и грозы. А вот сухая погода ожидается на большей части Левобережья и юга Украины.

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