Сухая погода ожидается на большей части Левобережья и юга Украины.

Сегодня, 10 сентября, дожди накроют многие области Украины. Осадки будут везде, кроме большинства южных и левобережных областей. Температура по стране чуть снизится. Особенно холодно станет на крайнем севере, а самая теплая погода ожидается на юге, +20°...+25°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будут лить обильные дожди с грозами. Температура днем поднимется до +18°...+23°.

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Жителей севера Украины сегодня ждет самая холодная погода. Здесь столбики термометров покажут всего +10°...+15°. Везде, кроме Сумщины, ожидается пасмурная погода, дожди и ливни.

В центральных областях тепло распределится неравномерно. Так, в Полтавской и Черкасской областях воздух прогреется до +13°...+14°, на остальной территории столбики термометров покажут +16°...+19°, а в Винницкой области +22°. Также в Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях ожидаются дожди, а в Полтаской и Днепропетровской - вероятность осадков меньше.

На востоке Украины сегодня будет сухо, немного облачно. Температура в течение дня поднимется до +16°...+19°.

На юге - теплее всего. Здесь столбики термометров покажут +20°...+25°. В Одесской области ожидаются дожди. На остальной территории - сухо, небольшая облачность.

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