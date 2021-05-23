По информации журналиста, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения чиновник отказался.

По информации журналиста Виталия Глаголы, заместителя начальника Чопского пограничного отряда Александра Михайлюка задержали пьяным за рулем.

Об этом Глагола сообщил в своем Telegram- и опубликовал фото пограничника.

Читайте такжеНе стоял на ногах и ползал по земле: в Виннице поймали пьяного водителя (видео)"Вчера вечером в 22:00 в Ужгороде патрульные остановили Александра Михайлюка, управлявшего Skoda Superb. Как утверждают мои источники в полиции - у пограничника были явные признаки алкогольного опьянения, от него сильно несло алкоголем, а поведение было далеко некорректным", - написал журналист.

По его информации, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения чиновник отказался. На него был составлен протокол по статье 130 КУоАП "Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения".

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Автор: Ольга Робейко