В Украине задержали белоруса, которого разыскивал Интерпол

Решается вопрос экстрадиции подозреваемого в Беларусь для привлечения к уголовной ответственности.

Украинские правоохранители задержали гражданина Республики Беларусь, которого разыскивал Интерпол за развращение несовершеннолетних.

Читайте такжеВ Харьковской области поймали педофила, який 10 лет развращал мальчиков

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

Запрос на задержание 33-летнего Александра Затовкы поступил в адрес Департамента международного полицейского сотрудничества Interpol в Украине.

В Беларуси ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 167 (Насильственные действия сексуального характера), части 1 статьи 169 (Развратные действия) и части 3 статьи 343-1 (Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Решается вопрос экстрадиции подозреваемого для привлечения к уголовной ответственности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram