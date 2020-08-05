В Украине задержали белоруса, которого разыскивал Интерпол
Украинские правоохранители задержали гражданина Республики Беларусь, которого разыскивал Интерпол за развращение несовершеннолетних.
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Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.
Запрос на задержание 33-летнего Александра Затовкы поступил в адрес Департамента международного полицейского сотрудничества Interpol в Украине.
В Беларуси ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 167 (Насильственные действия сексуального характера), части 1 статьи 169 (Развратные действия) и части 3 статьи 343-1 (Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Решается вопрос экстрадиции подозреваемого для привлечения к уголовной ответственности.
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