Повалий сбежала из Украины в Россию накануне полномасштабного вторжения и получила российское гражданство.

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении певице Таисия Повалий, которая призвала Россию захватить всю Украину.

Как говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook, собрана доказательная база на певицу и бывшего народного депутата Таисию Повалий, которая оправдывает агрессивную войну РФ против Украины.

"Накануне полномасштабного вторжения РФ она выехала в страну-агрессор, где получила российское гражданство и публично поддержала Кремль", - говорится в сообщении.

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Также, во время интервью Московскому интернет-изданию коллаборантка восхваляла президента РФ Владимира Путина и призвала к захвату всей территории Украины.

Кроме того, она пыталась дискредитировать украинских защитников, которые принимали участие в боях за Киев.

"В сентябре 2023 года Повалий по приглашению террориста Пасечника выступила на концерте во временно оккупированном Луганске. Тогда прямо со сцены она высказалась в поддержку российских захватчиков и героизировала их участие в войне против Украины", - сказано в сообщении.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Повалий о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 436 (публичные призывы к агрессивной войне);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии рф против Украины).

"Поскольку злоумышленница находится на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения ее к ответственности за совершенные преступления", - сообщили в СБУ.

Повалий предала Украину - что известно

В прошлом году стало известно, что Повалий получила российское гражданство на День независимости Украины, а именно 24 августа.

Известно, что ранее она избиралась народным депутатом Украины от пророссийской Партии регионов.

Певица свою пророссийскую позицию не скрывала, что особенно прослеживалось с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе.

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