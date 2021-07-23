Водитель грузовика выехал на колею при работающей сигнализации.

На Закарпатье произошла авария при участии пассажирского поезда № 14 Киев - Солотвино и грузовика, несколько пассажиров поезда обратились к медикам.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 12 часов на регулируемом переезде перегона Королево - Рокосово.

"При исправно работающей переездной сигнализации водитель грузовика выехал на пути, чем вызвал столкновение с пассажирским поездом",- говорится в сообщении.

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"По предварительной информации, несколько пассажиров обратились к медикам, которые работают на месте происшествия", - сказано в сообщении.

На место ДТП выехала комиссия "Укрзализныци", вызвана Национальная полиция.

Как сообщила пресс-служба компании, пассажиры указанного рейса будут доставлены до станции Солотвино дизель-поездом.

Пассажиров обратного рейса поезда Солотвино - Киев дизель-поездом будет доставлено до станции Королево, откуда поезд отправится в столицу Украины.

В случае задержки других пассажирских поездов в "Укрзализныце" пообещали информировать дополнительно.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Управления ГСЧС в Закарпатской области Федор Филип, в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика 5 человек травмированы, еще 226 были эвакуированы.

По его словам, в Хустскую центральную районную больницу госпитализирован водитель грузовика и две пассажирки поезда. Одна из них - жительница Львовской области, другая - Винницкой. Пострадавших доставили в больницу с политравмами.

"Еще два пассажира поезда получили медицинскую помощь на месте происшествия, от госпитализации отказались", - уточнил Филипп.

Он также добавил, что сотрудники УГСЧС оказывали помощь в эвакуации пассажиров поезда. В общем пришлось эвакуировать 226 пассажиров.

Также, по информации Филипа, местная власть организовала подвоз части людей к автостанции города Хуст, других пассажиров довезут дизельным поездом до станции следования.

"В настоящее время на данном участке движение железнодорожного транспорта приостановлено, на месте происшествия работает восстановительный поезд станции Королево, а также правоохранительные органы и специальные службы", - уточнил Филип.

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Авторы: Павел Степанец, Наталия Петервари