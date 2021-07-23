На Закарпатье произошла авария при участии пассажирского поезда № 14 Киев - Солотвино и грузовика, несколько пассажиров поезда обратились к медикам.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 12 часов на регулируемом переезде перегона Королево - Рокосово.
"При исправно работающей переездной сигнализации водитель грузовика выехал на пути, чем вызвал столкновение с пассажирским поездом",- говорится в сообщении.
Читайте такжеМинэкономики изменило среднюю цену на бензинВследствие этого локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой.
"По предварительной информации, несколько пассажиров обратились к медикам, которые работают на месте происшествия", - сказано в сообщении.
На место ДТП выехала комиссия "Укрзализныци", вызвана Национальная полиция.
Как сообщила пресс-служба компании, пассажиры указанного рейса будут доставлены до станции Солотвино дизель-поездом.
Пассажиров обратного рейса поезда Солотвино - Киев дизель-поездом будет доставлено до станции Королево, откуда поезд отправится в столицу Украины.
В случае задержки других пассажирских поездов в "Укрзализныце" пообещали информировать дополнительно.
Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Управления ГСЧС в Закарпатской области Федор Филип, в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика 5 человек травмированы, еще 226 были эвакуированы.
По его словам, в Хустскую центральную районную больницу госпитализирован водитель грузовика и две пассажирки поезда. Одна из них - жительница Львовской области, другая - Винницкой. Пострадавших доставили в больницу с политравмами.
"Еще два пассажира поезда получили медицинскую помощь на месте происшествия, от госпитализации отказались", - уточнил Филипп.
Он также добавил, что сотрудники УГСЧС оказывали помощь в эвакуации пассажиров поезда. В общем пришлось эвакуировать 226 пассажиров.
Также, по информации Филипа, местная власть организовала подвоз части людей к автостанции города Хуст, других пассажиров довезут дизельным поездом до станции следования.
"В настоящее время на данном участке движение железнодорожного транспорта приостановлено, на месте происшествия работает восстановительный поезд станции Королево, а также правоохранительные органы и специальные службы", - уточнил Филип.