В случае необходимости правительство должно принять кардинальные решения по этому вопросу.

Совет национальной безопасности и обороны обратился с протокольным поручением в Кабинет министров, чтобы тот проверил состояние дел на "Укрзализныце" с точки зрения безопасности финансово-хозяйственной деятельности и обеспечения устойчивого функционирования железной дороги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО его секретарь Алексей Данилов.

"Мы обращаем внимание на то, что на сегодняшний день там есть довольно опасные с точки зрения национальной безопасности процессы в финансово-хозяйственной деятельности, обеспечении устойчивого функционирования этой системы. Поэтому Совет нацбезопасности и обороны принял протокольное поручение в Кабинет министров Украины разобраться в положении дел. В случае необходимости – принять кардинальные, в том числе кадровые, решения по этому вопросу", - сказал он.

Деятельность «Укрзализныци»

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Чистый убыток акционерной компании "Укрзализныця" по итогам 2020 года составил почти 11,9 млрд грн, тогда как в 2019 году компания показала прибыль в 3 млрд грн.

"Укрзализныця" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Автор: Дмитрий Шварц