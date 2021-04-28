Проверяется информация о возможной поддержке фигурантами террористических группировок "ДНР/ЛНР".

Правоохранители заблокировали деятельность преступной группы, члены которой подозреваются в "отмывании" 65 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов.

Через отдельные сайты и Telegram-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители временно оккупированных территорий Донбасса.

Конвертация средств происходила в особо крупных размерах и с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в госбюджет Украины. Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы.

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Сотрудники СБУ задокументировали проведение организаторами финансовых операций на более 240 млн грн. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли более 43 млн грн; более 800 кг серебра в банковских слитках; компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны; документы, подтверждающие проведение сделок.

Одновременно Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия по уголовному производству по ст. 190 (мошенничество) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры и во взаимодействии с Госфинмониторингом.

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Автор: Виктория Токарева