Украинцам предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в Турции задержали судно из более 20 украинскими гражданами, четырех украинцев арестовали.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"10 июля турецкие правоохранители задержали в порту Искендерун судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии. Экипаж состоит из 24 украинцев и одного иностранца. На следующий день прокуратура города Искендерун арестовала капитана судна и трех его помощников. Все граждане Украины. Им предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков", - сказал Николенко.

По его словам, посольство Украины в Турции оказывает задержанным консульскую помощь.

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"Наши граждане обеспечены адвокатом и переводчиком, консулы поддерживают связь с их родными. Украинское дипучреждение обратилось к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия и посещения украинских моряков", - добавил спикер.

Также сообщается, что остальные члены экипажа в настоящее время находятся на борту судна. Они участвуют в расследовании как свидетели.

Департамент консульской службы МИД Украины и Посольство Украины в Турции держат дело на контроле.

Как ранее сообщал УНИАН, на рыболовном судне "ОД-2592", когда оно находилось в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендровской косы, сегодня ночью произошла авария. Судно было обесточено, поэтому не могло сообщить украинским властям о сложившейся ситуации и подало сигнал SOS.

Российские СМИ сообщили, что на помощь "ОД-2592" вышли ракетный крейсер "Ивановец" Черноморского флота и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ, однако Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло эту информацию.

По данным украинских разведчиков, несмотря на получение сигнала SOS, российские корабли к украинскому судну не приближались.

Позже стало известно, что ракетный крейсер "Ивановец" Черноморского флота РФ появился, когда уже началась буксировка рыболовного судна.

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Автор: Виталий Саенко