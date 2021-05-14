Малярия - угрожающее жизни заболевание, передающееся через укусы комаров.

У пятерых украинских моряков, которые были во время рейсов в странах Африки, обнаружили малярию.

Как сообщает Центр общественного здоровья один из случаев стал летальным.

В частности, в начале мая в Одессе малярию подтвердили у 43-летнего мужчины, который последние пять месяцев был капитаном морского судна, осуществлявшего перевозку в порты Анголы.

"Мужчину госпитализировали в частное медицинское учреждение на шестой день после проявлений симптомов - повышение температуры до 39°C, озноб, потливость, слабость, головная боль. До этого мужчина принимал жаропонижающие препараты. На следующий день после госпитализации из-за ухудшения состояния больного перевели в реанимацию городской инфекционной больницы. Малярию подтвердили лабораторно. Больному проводится специфическое лечение по схеме и дезинтоксикационная терапия", - говорится в сообщении.

Другой моряк, у которого подтвердили малярию, умер. 31-летний мужчина из Одесской области в течение последних шести месяцев работал поваром на борту морского судна, которое курсировало в страны Африки (Сенегал, Кот-д'Ивуар, Конго). В ЦОЗ отметили, что мужчина во время рейса противомалярийные препараты не получал.

"На том же судне находились шестеро моряков - граждан Украины, и все одновременно вернулись в Украину. Так, выяснилось, что еще двое из них заболели малярией и госпитализированы в лечебные заведения в Херсоне и Николаеве", - рассказали в ЦОЗ.

В частности, в Херсоне больной обратился за медицинской помощью на седьмой день болезни лишь после телефонного разговора с коллегами по судну, когда узнал, что двое из них заболели малярией, а один умер. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали. Диагноз подтвердили лабораторно.

Еще одного моряка направили на обследование. С двумя другими пока связаться не удалось. Химиопрофилактика против малярии во время пребывания в рейсе не проводилась.

Кроме этого, в конце апреля в Херсоне у 35-летнего мужчины был зарегистрирован случай завезенной тропической малярии. Он работал старшим помощником капитана на судне, которое занималось перевозками из Грузии в страны Африки (Бенин, Камерун, Заир, Намибия, Нигерия) и Азии (Шри-Ланка, Сингапур). Отмечается, что профилактическое лечение против малярии он также не принимал.

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Малярия: что известно

Малярия - угрожающее жизни заболевание, передающееся через укусы комаров. Для профилактики заболевания нужно принимать противомалярийные препараты или химиопрофилактику. Для этого нужно заранее проконсультироваться с врачом, поскольку химиопрофилактика зависит от страны, куда вы путешествуете, и ее нужно начать за несколько недель до поездки.

Также, чтобы уберечься от болезни, нужно предупреждать укусы комаров, а именно: одеваться так, чтобы максимально прикрыть тело; использовать репелленты - средства от насекомых, в том числе комаров; находиться в помещениях, где установлены антимоскитные сетки, обработанные инсектицидом длительного действия.

Передача малярии происходит в 87 странах мира, в основном это страны Африки, Азии, Южной и Северной Америк. В Украине все зарегистрированные случаи заболеваний - завезенные.

Симптомы малярии появляются через 10-15 дней после укуса инфицированного комара. Первые симптомы - лихорадка, головная боль - могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии.

Если во время путешествия или в течение года после возвращения из страны, где происходит передача малярии, у вас появились симптомы гриппа или повысилась температура - немедленно обратитесь к врачу и сообщите об истории своих поездок.

Лечение необходимо начать в течение первых 24 часов после проявления симптомов, иначе малярия может развиться в серьезное заболевание и закончиться смертью.

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Автор: Александр Топчий