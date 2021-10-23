Некоторые из экземпляров были порезаны.

В Броварах неизвестные сдали на переработку 25 тысяч экземпляров Библии.

Об этом в Facebook написал местный предприниматель, специализирующийся на вторпереработке сырья, Леонид Черепейник.

Черепейник вспомнил случаи, когда ему передавали на переработку 25 тысяч порножурналов и когда в раздельный сбор попадали секс-игрушки.

Мужчина расстроился таким поступком неизвестных, заявив, что его сердце "не выдерживает". Он, мол, понимает потребность некоторых людей заработать, но осуждает решение привезти на переработку мешок с Библией.

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По словам предпринимателя, некоторые из экземпляров были порезаны.

"Народ, имейте совесть, пожалуйста.... Я все понимаю: бедные, надо деньги, но не таким путем! Когда нам сдали по 2500 кг (25 000 штук) порножурналов, или в раздельный сбор – секс-игрушки, я промолчал. Но когда уже привезли порезанные Библии, святое Слово Божье, этого мое сердце не выдерживает! Хотите сдать на макулатуру Библию – не рвите ее, не режьте, я ее у вас выкуплю в 5 раз дороже, чем вес бумаги! Побойтесь Бога", - обратился предприниматель.

В комментариях пользователи поддержали позицию автора сообщения. Многих поступок незнакомцев разгневал.

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Автор: Виолетта Орлова