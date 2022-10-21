Родственница убитой рассказывала, что Татьяна ранее писала ей о том, что "ее вычислили".

В оккупированном Скадовске Херсонской области российские оккупанты повесили 56-летнюю Татьяну Мудренко из-за ее проукраинской позиции.

Связь с женщиной оборвалась еще 7 октября, тогда ее родная сестра Наталья забила тревогу и начала публиковать в соцсетях фото сестры-близняшки с просьбой помочь найти родного человека, сообщает "Обозреватель".

Местные жители тогда сообщили Наталье, что "полиция" останавливала авто Татьяны и ее мужа Анатолия. После этого эти же псевдоправохранители заявились домой к супругам, провели обыск, мужчину избили, забрали машину и велосипед.

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"Татьяна не молчала, она им так и сказала: "Никогда Скадовск не будет русским. Скадовск - это Украина". Их обоих отвезли в местный "вытрезвитель". Это то, что рассказали сестре Тане", – рассказала изданию родственница семьи.

Дальше никакой информации о судьбе супругов не было. Уже позже появились сообщения о том, что Татьяну Мудренко повесили прямо возле суда в Скадовске. Эту информацию подтверждали и очевидцы.

Как сообщает "Обозреватель", несколько дней назад оккупанты выпустили мужа Татьяны. Он забрал тело жены, она была задушена.

Родственница убитой рассказала, что Татьяна ранее писала ей о том, что "ее вычислили" и просила общаться только в Телеграмме. Также она пообещала встретиться, когда все закончится, если "будет жива".

Знакомые Татьяны говорят, что она никогда не скрывала своих украинских взглядов.

"У нее на велосипеде даже был прикреплен небольшой украинский флаг. Когда ходила на митинги, ей даже брызнули слезоточивым газом в лицо. Она очень сердилась на соседей, которые были за Украину, но за время оккупации быстро переобулись и встали на сторону России. Это ее возмущало", - рассказывает подруга.

Ситуация на Херсонщине: что известно

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области деоккупировали уже более 2 400 квадратных километров территории. В селах Воронцовка и Высокополье восстанавливают работу трансформаторов. В селах Золотая Балка и Гавриловка Бериславского района проведены работы по восстановлению мобильного покрытия. Также в ближайшее время его должны восстановить в Новоалександровке и Давыдовом Броде.

Во время оккупации в июле в пгт Чаплинка Херсонской области российские захватчики проводили массовые обыски.

Главное управление разведки Министерства обороны сообщало, что проводился обыск всех частных гаражей. Если не было владельцев, то ворота гаражей выламывали с помощью ББМ "Тигр". Обыски проводились очень подробно-вплоть до перекопки грунта в подвалах в поиске тайников.

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