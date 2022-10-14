62-летнего мужчину нашли со следами насильственной смерти.

Похищенного русскими оккупантами мужчину из оккупированного пгт Чаплинка нашли мертвым.

Об этом в Facebook сообщает полиция Херсонской области.

"Из временно оккупированного пгт Чаплинка поступило сообщение, что после похищения военными РФ 62-летнего мужчины его нашли мертвым со следами насильственной смерти. Обстоятельства преступления устанавливаются", - сказано в сообщении.

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Также в сообщении отмечается, что во время работы на недавно деоккупированных территориях Украины полиция выявляет новые факты военных преступлений российских военных.

"Поступила информация, что во время оккупации пгт Высокополье военнослужащие РФ расстреляли двух местных жителей", - отмечают в полиции.

Также сообщается, что в Скадовском и Херсонском районах военные РФ похитили двух людей за их проукраинскую позицию.

Ситуация на Херсонщине: что известно

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области деокуповано уже более 2 400 квадратных километров территории. В селах Воронцовка и Высокополье восстанавливают работу трансформаторов. В селах Золотая Балка и Гавриловка Бериславского района проведены работы по восстановлению мобильного покрытия. Также в ближайшее время его должны восстановить в Новоалександровке и Давыдовом Броде.

Во время оккупации в июле в пгт. Чаплинка Херсонской области российские захватчики проводили массовые обыски.

Главное управление разведки Министерства обороны сообщало, что проводился обыск всех частных гаражей. Если не было владельцев, то ворота гаражей выламывали с помощью ББМ "Тигр". Обыски проводились очень подробно-вплоть до перекопки грунта в подвалах в поиске тайников.

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