Аналитики отмечают, что украинская армия достигает неплохих результатов, отчитываясь об освобождении населенных пунктов.

Украинские воины продолжают контратаки на Херсонщине и Луганщине. Российские оккупанты перешли к обороне.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

После молниеносного контрнаступления на Харьковщине и Лиманском направлении украинские воины продолжили движение в сторону Кременной и Сватово на Луганщине. Освобождены несколько населенных пунктов. Оккупанты пытаются построить систему обороны.

Видео дня

Освобождение Луганской области

Аналитики отмечают, что украинские войска вышли к окраинам Малиновки (44 км к северо-западу от Сватово) и укрепили позиции в Двухричном (54 км к северо-западу от Сватово).

В то же время захватчики вели обстрел с закрытых позиций на Купянском направлении и пытались атаковать западнее Кременной, укрепляя оборонительные позиции в районе Сватово – Кременная.

Тем временем ВСУ отбили атаку российских войск в Новосадовому (16 км на запад от Кременной), хотя российская пропаганда и отчитывалась о "захвате поселка"

"Российские силы могут проводить контратаки к западу от Кременной, чтобы задержать продвижение украинских войск и выиграть время для усиления и пополнения запасов частей и укрепления оборонительных позиций. Однако русские элементы в этом районе, вероятно, значительно ослаблены", – отмечают аналитики.

Контрнаступление на Херсонщине

Украинские воины продолжают развивать контрнаступление в Херсонской области. 12 октября ВСУ вели контрнаступательные операции на северо-западе и западе Херсонской области, продолжая продвижение на юг от линии фронта на северо-западе региона и атаковать в сторону Милового вдоль западного берега Днепра.

Россияне заявили о попытках ВСУ продвинуться через "котел" Давыдова Брода на Западе Херсонщины. Военкоры РФ заявили, что украинская армия атаковала оккупантов в направлении Ищенки и Костромки.

"Украинские военные представители подтвердили, что ВСУ освободили пять населенных пунктов на севере региона и в остальном сохраняли оперативное молчание относительно конкретных наземных маневров в этом районе", – добавили аналитики.

Война с Россией

В последние дни Россия пошла на ощутимую эскалацию войны. В частности, оккупанты устроили два дня массированных ракетных ударов по мирным городам Украины. Утром 11 октября в Киевской, Хмельницкой и Одесской областях раздавались взрывы, работала украинская система противовоздушной обороны. На Киевщине сбили две вражеские ракеты.

Вчера утром, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

Сейчас известно уже о 19 погибших и 105 раненых.

Позже российский диктатор Владимир Путин признал обстрел украинских городов и объектов критической инфраструктуры, а также пригрозил Украине новыми ударами.

В украинской разведке подчеркнули, что массированный ракетный удар российские власти готовили еще с начала октября.

Вас также могут заинтересовать новости: