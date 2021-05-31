Еврейская община Кременчуга совместно с ОЕОУ приняли решение предать огласке инцидент.

В синагоге Кременчуга неизвестный прострелил окно, об этом сообщает Объединённая еврейская община Украины в Telegram-канале.

Инцидент произошел 1 мая, но решение предать его огласке было принято именно сейчас.

О случившемся умалчивалось, чтобы не создавать панические настроения в еврейской общине Кременчуга.

Читайте такжеВ Винницкой области осквернили массовое захоронение евреев (фото)Еврейская община Кременчуга совместно с Объединённой еврейской общиной Украины приняли решение предать огласке инцидент, так как Объединённая еврейская община Украины начинает программу по установке и модернизации систем видеонаблюдения в синагогах Украины: уже запланировано 10 объектов, среди которых синагога Кременчуга.

Ещё одна причина огласки — продемонстрировать необходимость принятия закона № 5109 о противодействии антисемитизму, чтобы такие нападавшие несли ответственность за свои поступки.

К слову, закон о противодействии антисемитизму получил одобрение уже двух Комитетов в Верховной Раде Украины.

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Автор: Григорий Бондарь