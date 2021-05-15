В селе Плесецкое Фастовского района Киевской области во время ссоры 17-летний парень убил своего 42-летнего отчима.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
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«Между парнем и его отчимом произошла ссора, во время которой парень схватил нож, и нанес мужчине несколько ударов в область сердца. Отчим умер, однако молодой человек на этом не остановился – он оттащил тело погибшего на приусадебный участок и решил закопать», - сообщили в полиции.
Подростка задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
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