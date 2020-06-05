В Ривне школьник изнасиловал 12-летнюю девочку и снял все на видео - СМИ
В Ривне 14-летний подросток снял и распространил видео, где насилует свою 12-летнюю подругу в подъезде многоэтажки.
Ролик увидела не только вся школа, но и родные девочки: обидчику избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщают "Факты".
По словам учеников школы, парень снимал видео для того, чтобы доказать, что он действительно встречается с семиклассницей.
"Он это видео скидывал всем. Хвастался, говорил, что очень крутой. У нас это видео видели все старшеклассники, смеялись и передавали друг другу. Но мы все в шоке. Девочка учится в 7 классе", — рассказала одна из учениц школы.
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Правоохранители рассказали, что 14-летний парень познакомился со своей жертвой в Instagram, а через несколько дней они решили встретиться вживую. Однако своей вины юноша не признает.
"Факт распространения видео был, сейчас в Ривненском отделе полиции имеется уголовное производство по факту распространения видео. О том, имеются ли на видео элементы порнографического характера, установит экспертиза", — сообщила прокурор Ривненской местной прокуратуры Илона Ютовец.
И хотя подозреваемый в изнасиловании школьницы и сам несовершеннолетний, однако он уже достиг возраста уголовной ответственности. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
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