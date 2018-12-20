В Ривне пациент избил медиков, залил кровью больницу и выпал из окна (видео)

Чудом мужчина выжил и теперь лежит в реанимации.

В городской больнице Ривне 26-летний пациент устроил дебош. Он избил врача, сломал нос санитарке, а затем выпал из окна четвертого этажа.

Пациента госпитализировали около 15:00 часов. "Он был контактен, адекватен, в сознании. Поступил он после судорожного приступа впервые в жизни, поэтому был госпитализирован", - пояснила заведующая неврологическим отделением Ривненской городской больницы Наталья Сысоева, говорится в сюжете ТСН.

Но уже в 20:00 вечера больной словно взбесился – начал бить плафоны, порезал себе руки стеклом, наводил ужас на все отделение.

Тогда медики привязали мужчину к кровати. "Он грыз пальцы, руки, грыз жалюзи, скрутился калачиком и минут через 10 начал вырываться", - говорит врач-невролог Ривненской городской больницы Ирина Приходько. Когда это пациенту удалось, он набросился на медиков. Сначала избил присутствующих в палате женщин. "Он меня ударил, очки, конечно, искривились, придавилась оправа в лицо, стекло выпало. Зубы кровоточили, но остались на месте", - говорит Приходько. Дальше побежал в другую палату и вылез на карниз по ту сторону окна.

Читайте такжеПытки, холод и плесень: вокруг психбольницы на Харьковщине разгорелся скандал (видео)

Врачи бросились звонить во все экстренные службы. "Мы понимали, что если начнем что-то говорить – может действительно прыгнуть", - пояснила Приходько. Мужчина не прыгнул, но не удержался и упал с высоты четвертого этажа. Лишь чудом он не ударился головой о бетонную конструкцию, потому и выжил. Пациента срочно доставили в реанимацию, теперь у него впереди месяцы лечения и реабилитации. "Тяжелая травма, скелетная травма, ушиб грудной клетки, переломы бедра, локтя, таза. Общается, объясняет, что болит, но не контролирует свои эмоции", - говорит врач-ординатор реанимации Андрей Захарук.

С пациентом врачи пока общаться не разрешают, потому что сначала мужчине необходима помощь психиатра. Сейчас пациент якобы не помнит, что с ним произошло. Зато медики и другие больные оправляются от пережитого, многим пришлось давать успокоительные. "Неврологические больные, они и так имеют такие тревожные проблемы, а после этого стресса больные сказали, что не видели подобных ситуаций в самых кровавых фильмах ужасов", - признается заведующая неврологическим отделением. Пострадавшая санитарка лечится дома. "Перелом носа со смещением, пациентке проведена репозиция – операция костей носа", - рассказал лор Ривненской городской больницы Александр Тимощук.

После инцидента медики в очередной раз заговорили о своей защите. "Вопрос охраны обсуждался не один год. К сожалению, при отсутствии финансирования охраны так и нет. У нас есть в приемном отделении тревожная кнопка, в случае нападения на приемное отделения дежурный врач нажимает тревожную кнопку и приезжает служба охраны", - пояснил заместитель главного врача Игорь Дундюк. Но пока по вызову приедет охрана или полиция – времени на спасение чьего-то здоровья, а иногда и жизни может не хватить.