Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Во Львове полицейские задержали 31-летнего мужчину, который в присутствии трех малолетних детей убил жену.

Читайте такжеВ Одесской области мужчина застрелил жену и покончил с собой из-за болезниКак информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, сегодня, 12 января, в 07:20 на оперативную линию 102 позвонил мужчина, который сообщил о том, что он убил свою жену.

Как предварительно установили правоохранители, 31-летний мужчина нанес своей 30-летней жене телесные повреждения, не совместимые с жизнью, во время бытового конфликта. В это время в квартире находились шестимесячный младенец и двое детей 2 и 5 лет. Их мать умерла до приезда медиков.

По данному факту следователи Франковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до 15 лет лишения свободы.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Другие криминальные новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская