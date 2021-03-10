Владельцы машины утверждают, что злоумышленник привел в действие взрывное устройство.

В пригороде Одессы полиция устанавливает обстоятельства возгорания иномарки местных активистов, припаркованной на охраняемой территории.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, информация о том, что в с. Крыжановка горит автомобиль Renault, поступила в правоохранительные органы от сотрудников ГСЧС сегодня около 05:00.

Отмечается, что машина принадлежит 44-летнему местному жителю. В результате пожара люди не пострадали, огнем полностью уничтожен салон автомобиля.

На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия и злоумышленники, которые могут быть к нему причастны, устанавливаются.

Открыто производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, указанная машина принадлежит семье Голодок – активистов, которые известны участием в мероприятиях, направленных против работы нелегальных игорных заведений, коррупции в сфере грузовых автоперевозок. Кроме того, недавно они провели ряд протестных акций, связанных с государственным предприятием «Морской торговый порт Южный», руководители которого, как предполагается, причастны к злоупотреблениям при госзакупках.

«Renault принадлежит Виталию Голодку – бывшему сотруднику правоохранительных органов, который известен как глава общественной организации «Украина – это мы», - сказал сотрудник полиции.

Голодок в социальных сетях заявил, что его автомобиль подожгли после акции в порту «Южный».

«Сегодня ночью мне сожгли машину», - написал Голодок и добавил, что действия злоумышленника зафиксировали видеокамеры наружного наблюдения.

Как подтвердила УНИАН его супруга Олеся Голодок, которая также является депутатом Белгород-Днестровского городского совета, вышеназванный автомобиль принадлежит их семье.

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По ее словам, он был припаркован на охраняемой территории жилого комплекса «Зеленый мыс», куда злоумышленник проник беспрепятственно, воспользовавшись своим ключом.

«Зашел через калитку. Открыл своим «магнитом». Рюкзак с взрывным устройством оставил на капоте. Как только вышел, прогремел взрыв... Случившееся мы напрямую связываем с нашим расследованием по порту «Южный». По нашим заявлениям открыто несколько уголовных дел. Проведены обыски... Мужу постоянно угрожали…», - рассказала Голодок, уточнив, что расследования касались первого заместителя предприятия Романа Инде.

«1 марта он должен был выйти на работу, находясь под следствием. Это в голове не укладывалось. Мы митинговали под прокуратурой и написали заявление. После обысков его отстранили», - заявила Голодок.

Она также разместила в социальных сетях видео, на котором запечатлен пожар.

Подозрения менеджерам порта "Южный": что известно

27 октября 2020 года САП сообщила подозрение 11 топ-менеджерам госпредприятия «МТП «Южный» и частных компаний в присвоении 47,5 млн грн средств порта. Отмечалось, что схема заключалась в закупках товаров по завышенным ценам, в ней были задействованы действующий и бывшие должностные лица порта.

В частности, один из действующих руководителей «Южного» вместе с экс-заместителем директора этого госпредприятия и руководителем частной компании на протяжении 2017-2018 годов организовали схему, по которой порт незаконно переплатил указанную сумму при закупке товаров.

1 марта ВАКС отстранил от занимаемой должности замдиректора порта, который подозревается в организации коррупционной схемы.

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Автор: Лариса Козовая