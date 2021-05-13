Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.

В Полтавской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли двое мужчин, которые работали журналистами на одном из телеканалов Украины.

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Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, ДТП произошло сегодня около 12:00 на автодороге Решетиловка-Кобеляки-Царичанка-Днепр, неподалёку от села Гаевое Кобелякской территориальной громады.

Согласно предварительной информации, произошло столкновение легкового автомобиля «Тойота» с грузовиком «Вольво».

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Тойота» погибли. Погибшими оказались двое мужчин, жители Полтавы, которые работали журналистами на одном из телеканалов Украины», - говорится в сообщении.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух и более людей) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Светлана Макринская