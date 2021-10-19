В Польше в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, которым управлял украинец. В автобусе обнаружили 15 нелегальных мигрантов.

Об этом пишет RMF24.

Инцидент произошел на 122 км Великопольской автомагистрали А2. Автобус с чешскими регистрационными номерами перевернулся.

Официальный представитель полиции Великопольской полиции Анджей Боровяк сообщил, что внутри находились 15 иностранцев без документов.

Читайте такжеНа Ривненщине отчим-педофил изнасиловал 13-летнюю падчерицуУстановлено, что в автобусе перевозили в основном граждан Ирака и Турции. Они могли направляться в Германию.

По данным издания, люди были "плотно размещены" в грузовом отсеке. Четыре человека попали в больницу с травмами головы, ног и груди.

Водитель автобуса скрылся с места происшествия, но его вскоре задержали. Еще одного человека разыскивают.

Dostawczy Mercedes na czeskich nr wywrócił się na A2 pod Nowym Tomyślem. W części towarowej jechało kilkunastu obcokrajowców. Kierowca i jeden pasażer uciekli. Akcja policji i służb trwa. pic.twitter.com/tZJxmlmZqx — Andrzej Borowiak (@BorowiakPolicja) October 19, 2021

Ранее сообщалось, что украинцы устроили дебош на борту самолета, следовавшего из Харькова в Краков. Их успокаивали пограничники.

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Автор: Людмила Жерновская