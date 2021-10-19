В Польше в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, которым управлял украинец. В автобусе обнаружили 15 нелегальных мигрантов.
Об этом пишет RMF24.
Инцидент произошел на 122 км Великопольской автомагистрали А2. Автобус с чешскими регистрационными номерами перевернулся.
Официальный представитель полиции Великопольской полиции Анджей Боровяк сообщил, что внутри находились 15 иностранцев без документов.
Читайте такжеНа Ривненщине отчим-педофил изнасиловал 13-летнюю падчерицуУстановлено, что в автобусе перевозили в основном граждан Ирака и Турции. Они могли направляться в Германию.
По данным издания, люди были "плотно размещены" в грузовом отсеке. Четыре человека попали в больницу с травмами головы, ног и груди.
Водитель автобуса скрылся с места происшествия, но его вскоре задержали. Еще одного человека разыскивают.
Dostawczy Mercedes na czeskich nr wywrócił się na A2 pod Nowym Tomyślem. W części towarowej jechało kilkunastu obcokrajowców. Kierowca i jeden pasażer uciekli. Akcja policji i służb trwa. pic.twitter.com/tZJxmlmZqx— Andrzej Borowiak (@BorowiakPolicja) October 19, 2021
Ранее сообщалось, что украинцы устроили дебош на борту самолета, следовавшего из Харькова в Краков. Их успокаивали пограничники.