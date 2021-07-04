39-летний гражданин Украины попал под гидравлический домкрат.

В Польше на железнодорожном мосту погиб 39-летний гражданин Украины.

Мужчину во время выполнения работ придавило гидравлическим домкратом, пишет "Европейская правда" со ссылкой на TVP.INFO.

Трагедия произошла 3 июля в городке Вронки Великопольского воеводства. Правоохранители опрашивают свидетелей. По предварительной информации, произошла аварийная ситуация.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства трагедии. О случае проинформирована Государственная инспекция труда. Дело находится под контролем местной прокуратуры.

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Автор: Катерина Комолова