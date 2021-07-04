Полицейские устанавливают причины и обстоятельства трагедии / фото ua.depositphotos.com
В Польше на железнодорожном мосту погиб 39-летний гражданин Украины.
Мужчину во время выполнения работ придавило гидравлическим домкратом, пишет "Европейская правда" со ссылкой на TVP.INFO.
Трагедия произошла 3 июля в городке Вронки Великопольского воеводства. Правоохранители опрашивают свидетелей. По предварительной информации, произошла аварийная ситуация.
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства трагедии. О случае проинформирована Государственная инспекция труда. Дело находится под контролем местной прокуратуры.
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