Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - драгер показал 1,2 промилле.

В польском городе Вронки пьяный 21-летний украинец за рулем Volkswagen Passat влетел в ограждение кладбища и повредил 9 надгробий.

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Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на полицию Шамотульского уезда. Информацию о происшествии правоохранители получили в 4 ночи.

Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - драгер показал 1,2 промилле. На месте полицейские допросили свидетелей и осмотрели место происшествия. Авто изъяли, а украинца арестовали. Следствие продолжается.

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Автор: Дмитрий Захаров