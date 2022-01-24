Польские правоохранительные органы рассматривают версию убийства.

В польском городе Лодзь умер 28-летний Юрий Шляхтин из Тернополя. Мужчина работал поваром в одном из местных заведений питания.

По информации ТСН, гражданин Украины умер при неустановленных обстоятельствах. Смерть наступила, когда мужчина находился в жилом помещении. Причины смерти заробитчанина устанавливаются, его тело было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Из личных источников ТСН стало известно, что польские правоохранители рассматривают версию убийства.

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Известно, что Юрий Шляхтин находился в Польше на заработках, а дома у него остались двое несовершеннолетних детей и жена.

"Совместными силами собираем жене средства, чтобы доставить тело Юрия в Украину. Нужно собрать 1550 евро. В эту сумму входит приобретение гроба, бальзамирование, одежда, транспортировка тела из Лодзя в Тернополь, оформление необходимых документов", — рассказал директор похоронного агентства Денис Матейко.

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