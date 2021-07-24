Всех пострадавших граждан Украины с травмами госпитализировали.

В Польше, недалеко от города Радомско в Лодзьском воеводстве, из-за пьяной женщины-водителя семеро украинцев пострадали в дорожно-транспортном происшествии.

Об этом сообщает Польское радио. Сообщается, что авария микроавтобуса Volkswagen и легкового авто Nissan Quashquai, за рулем которого была очень пьяная женщина, произошла утром на автодороге в населенном пункте Выгода вблизи Радомско.

По прибытии на место происшествия полиция увидела опрокинутые в кюветах на противоположных сторонах дороги транспортные средства. Совместно со спасателями были приняты меры для спасения пострадавших.

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Микроавтобусом, по сообщению полиции в Радомско, путешествовало девять человек, из них семеро - граждане Украины. Все они получили травмы и их немедленно госпитализировали. Сообщается, что трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В больницу попала также 36-летняя водитель Nissan, жительница села Гидли. Первый тест на трезвость показал в ее крови 4 промилле алкоголя. По данным полиции, именно она привела к ДТП с микроавтобусом, внезапно выехав своей машиной на встречную полосу движения.

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Автор: Татьяна Поляковская