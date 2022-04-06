Женщина всю неделю использовала Польшу и пропагандировала "русский мир".

Харьковчанку с пророссийскими взглядами выгнали из отеля Hilton в Польше.

В отель ее поселили вместе с другими прибывшими из Украины беженцами.

Как сообщила на видео женщина, провожавшая скандальную гостью, харьковчанку обеспечили жильем, помогали с поездками в консульства, но та решила отплатить оскорблениями.

Собирая чемоданы, женщина еще и обматерила сопровождающих ее людей.

Отмечается, что из отеля скандалистку выгнали после лжи о якобы расстреле Харькова вооруженными силами Украины.

"Культура! Поэтому Европа не принимает, даже Израиль не принимает. Никто вас нигде не примет со своим "русским миром". Мы помогаем людям порядочным. Я вас заселила сюда! Мой муж возил вас за свой счет по консульствам. Мы вам помогали, а вы всю неделю использовали Польшу, еврейскую организацию, пропагандируя "русский мир", что украинские ребята расстреляли Харьков", - пояснила на камеру женщина, помогавшая беженке.

Харьковчанке пожелали следовать "за русским кораблем".

По состоянию на конец марта Украину из-за войны России покинули почти 4 миллионов человек, еще 6,5 миллионов переехали в пределах страны.

Половину беженцев составляют дети.

В то же время 79% выехавших за границу, по данным опроса центра Разумкова, планируют возвратиться на Родину после войны.

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