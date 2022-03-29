800 000 из них уже обратились за временной защитой.

Дети составляют половину из 3,8 млн беженцев из Украины, прибывших в Европейский Союз после российского вторжения.

Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, передает CNN.

"Число прибывающих сокращается", — заявила Йоханссон в понедельник об украинцах, прибывающих в ЕС. "На пике у нас было 200 000 прибывающих в день, сейчас это число сократилось до 40 000 в день", — сказала она.

По ее данным, 800 000 из 3,8 миллиона прибывших уже обратились за временной защитой в ЕС.

Чиновница также объявила, что министры внутренних дел ЕС согласовали общеевропейскую платформу для регистрации прибывающих беженцев и подачи заявок на временную защиту в блоке с координацией "на уровне ЕС" для транспортных и информационных узлов.

Комиссар ЕС отметила, что министры ЕС одобрили общее руководство по приему и поддержке детей, в том числе несопровождаемых несовершеннолетних, а также план по борьбе с торговлей людьми.

Предупреждая о необходимости дальнейшего планирования на случай непредвиденных обстоятельств для беженцев, сказала она, "мы должны быть готовы к тому, что еще многие миллионы людей, которым, возможно, придется бежать из Украины".

"Мы не знаем, что будет завтра", — добавила комиссар.

Напомним, стало известно, сколько детей погибло в Украине от рук военных РФ.

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