Еще 6,5 миллиона вынужденно переехали в пределах страны.

Количество беженцев, которые вынуждены были уехать из Украины из-за полномасштабного вторжения России, приближается к 4 миллионам.

Такие данные 28 марта приводит Организация Объединенных Наций (ООН).

"Более 3,8 млн человек были вынуждены бежать из страны, превратив этот кризис в самый быстрорастущий кризис беженцев после Второй мировой войны Еще 6,5 млн были перемещены внутри страны При этом 13 млн - "застряли" в зонах боевых действий и не могут выехать", - говорится в сообщении.

Беженцы из Украины

Ранее, 26 марта, президент Польши Анджей Дуда во время видеоконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал, что его страна приняла уже 2,3 млн украинских беженцев и обеспечивает их всем необходимым. В частности, как сообщал УНИАН, украинцы, приехавшие в Польшу с 24 февраля, могут подать заявление, чтобы получить денежную помощь "Семья 500+".

За первые десять дней полномасштабной войны, по информации Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, из Украины выехали 1,3 миллиона человек.

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