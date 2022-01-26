Также по фактам столкновений полиция открыла два уголовных производства.

Вследствие столкновений между митингующими и правоохранителями во время акции протеста предпринимателей #SaveФОП под Верховной Радой 18 полицейских и 3 участники акции получили телесные повреждения различной тяжести.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Отмечается, что во время мероприятия между митингующими и правоохранителями возникли столкновения из-за того, что участники акции пытались прорвать кордон полицейских и попасть на территорию ВР, которая находилась под охраной, при этом совершили потасовку.

Читайте такжеВ центре Киева прошла акция протеста: были перекрыты улицы и задействованы десятки полицейских (фото, видео)"На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить свои действия митингующие не реагировали, поэтому, чтобы восстановить правопорядок, полицейские немедленно вмешались в ситуацию и оттеснили их", - говорится в сообщении.

В результате конфликта 18 полицейских и 3 участников акции получили телесные повреждения различной степени тяжести. Участников, совершавших противоправные действия, доставили в Печерское управление полиции.

Также по фактам столкновений полиция открыла два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – Хулиганство, и по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины - Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Продолжаются следственные действия.

Кроме того, в сообщении Нацполиции опровергают информацию, которая распространилась в Интернете, о якобы смерти одного из митингующих.

"Указанная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что мужчине, которому стало плохо, полицейские оказали первую медицинскую помощь", - отмечают в Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 января, представители общественного движения предпринимателей #SaveФОП проводили акцию протеста под Верховной Радой.

В акции участвовали несколько тысяч человек, протестовавших против закона об обязательности кассовых аппаратов.

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