Сопредседатель группы "Партия "За майбутнє" Тарас Батенко не исключает, что работа могла отразиться на состоянии здоровья Полякова.

Сопредседателю группы "Партия "За майбутнє" Тарасу Батенко не известно, получал ли умерший член их группы Антон Поляков угрозы, а на здоровье он не жаловался.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Батенко рассказал в комментарии журналистам.

"Для нас это трагедия... Для меня лично Антон Поляков был товарищем и другом. Для всех нас, нашей депутатской группы "За будущее". Вчера мы последний раз увиделись с ним в 5 вечера, когда завершилось внеочередное сессионное заседание, которое было успешно провалено второй раз", - сказал он.

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Батенко добавил, что Поляков "собирал голоса на это заседание три месяца".

"Поставили на голосование вопрос один - провален был. Второй не ставили, потому что, очевидно, было бы провалено. Перед тем было еще одно внеочередное заседание, которое было провалено, - по тарифам. Это все насобиралось: эта эмоция, нервы", - сказал депутат и добавил, что Поляков был правдолюбом и боролся за "чистоту политики".

На вопрос, поступали ли Полякову угрозы в последнее время, Батенко отметил: "Я не знаю. Я думаю, что это следствие должно этим заниматься. У меня такой информации нет".

Также на вопрос о состоянии здоровья Полякова, парламентарий рассказал: "Он не жаловался никогда на состояние здоровья. И постоянно эмоционально выступал с трибуны... Очевидно, что это так же откладывалось".

Кроме того, на вопрос, может ли быть смерть Полякова связана с политикой, Батенко сказал: "Я думаю, что наложились те голосования, наложились эмоции, которые были в зале. И это все отразилось на его состоянии здоровья".

На уточнение, по его мнению смерть Полякова была естественной, Батенко отметил, что выводы должны делать врачи.

Смерть нардепа Антона Полякова

Как сообщал УНИАН, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардепа Антона Полякова нашли мертвым в Киеве. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти политика - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". Подробности смерти нардепа Полякова уже рассказали в полиции.

По данным Киевской городской прокуратуры, по результатам вскрытия смерть народного депутата Антона Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Ранее в соцсетях о смерти народного депутата от группы "Партия "За будущее" Антона Полякова написали отозванный накануне с должности председателя парламента Дмитрий Разумков и депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина. По словам Гришиной, Полякову стало плохо в такси.

Автор: Таня Поляковская