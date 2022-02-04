К счастью, кассирша успела нажать "тревожную кнопку". Сирена испугала преступника.

"ПриватБанк" объявил вознаграждение в 100 тыс. грн за информацию о вооруженном грабителе, который ворвался в отделение банка в Днепре.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

По информации Службы безопасности банка, 4 февраля в 17:15 в отделение банка на ул. Строителей в Днепре зашел мужчина, который начал разговор "о жизни" с сотрудницей банка, во время которой из рюкзака достал предмет, похожий на пистолет и угрозами заставил подвести его к кассе, где потребовал отдать всю имеющуюся наличность.

"Согласно правилам безопасности, кассир сформировала пакет с остатками выручки, сумма которой была незначительной. Тем временем сотрудница банка успела нажать на "тревожную кнопку", включила сирену и вызвала охрану. Услышав сирену грабитель был вынужден бежать из помещения банка", - говорится в сообщении.

Руководитель Службы безопасности "Приватбанка" Сергей Болотин отметил, что сейчас служба тесно сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании этого случая и розыске преступника.

"Самое важное, что все наши сотрудники и клиенты в безопасности и никто не пострадал, сотрудники "Приватбанка" в случае непредвиденных обстоятельств четко действуют по специальным инструкциям, которые дают возможность обезопасить жизнь людей", - сказал Болотин.

Отмечается, что по факту попытки вооруженного ограбления отделения банка ведется следствие. За любую информацию о преступниках, которая поможет быстрее раскрыть преступление, будет выплачено вознаграждение в размере 100 тыс. гривен.

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