В банке уже ответили на жалобу, но едва ли это поможет клиентке.

Клиентка "ПриватБанка" пожаловалась на эпопею с наследством, которая длится еще с лета 2021 года. Она хочет получить депозит умершего брата, но даже нотариус не может ей в этом помочь.

Свою жалобу клиентка разместила на сайте "Минфина".

По словам женщины, эпопея с оформлением разрешения на наследование вклада умершего брата длится с 27 августа 2021 года. Когда она пришла в банк, то менеджер принял запрос нотариуса и свидетельство о смерти ее родственника.

Однако через месяц, когда клиентка снова пришла в "Приват" и хотела узнать, как продвигается вопрос с наследованием вклада, ее ждала неприятная новость. Оказалось, что документы, которые она предоставила банку, "не числятся" в базе. Тогда женщина снова отправила все документы, но через месяц ситуация повторилась.

В ноябре 2021 года она еще раз отправила в "Приват" запрос нотариуса и заверенное им свидетельство о смерти рекомендованным письмом. Но когда клиентка связалась с онлайн-поддержкой банка, ей не сказали, получили ли там все эти документы. Сотрудники сослались на правила о том, что банк может предоставить такую информацию только нотариусу.

Женщина решила не сдаваться, она попросила нотариуса и тот отправил свой запрос. Ему обещали, что ответ дадут в течение месяца. Но по состоянию на 3 февраля 2022 года нотариус так и не получил от банка ответ и документ, который бы дал клиентке право начать оформление наследования вклада.

"Могу ли я считать, что банк просто украл вклад умершего клиента? Как вообще это называется?", - написала возмущенная клиентка.

Читайте такжеВ Украине начали оформлять банковские карты для выплаты денег привитым подросткам"Приват" уже ответил на жалобу женщины. Сотрудники банка указали, что они действительно получали запросы от нотариуса о количестве денег на счетах умершего. Но, как указали в "Привате", для наследования вклада нужен официальный запрос от нотариуса, в котором будет изложено требование о выплате средств.

Также банк пообещал, что если у клиентки появятся дополнительные вопросы, она может обратиться к сотрудникам "Привата" и получить на них ответ. Однако поможет ли женщине такой совет - остается загадкой.

Ранее УНИАН уже сообщал, что "Приват" уничтожает карты, "съеденные" банкоматом. В банке разъяснили строгую меру "мерами безопасности".

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