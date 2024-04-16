Спасти удалось двух медведей, информация о погибших обитателях зоопарка уточняется.

В городе Евпатория, в оккупированном Крыму, сгорел зоопарк с экзотическими животными "Тропик-парк", в огне погибли более двухсот зверей.

"Пожар начался около трех часов ночи, потушить его удалось только к 7 утра. По заявлению МЧС, быстрому распространению пожара поспособствовало большое количество сена, которое было, в частности, в вольерах", — сообщает "Дождь".

Уточняется, что площадь возгорания составила более 600 квадратных метров. Погибли сотни животных. Известно, что спасатели вывели из огня женщину и двух медведей.

РосСМИ также сообщают, что погибло более 200 животных, причиной возгорания, вероятно, стало короткое замыкание проводки холодильника. Во время пожара произошло обрушение конструкций. Сейчас уточняется причина пожара, количество погибших и пострадавших животных.

Согласно открытым источникам, в экспозиции зоопарка было представлено более 200 видов животных - приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов и птиц. На территории функционировал террариум, контактный зоопарк и пр.

Гибель животных - последние новости

Напомним, специалисты заявляют, что в течение марта 2024 года на побережье Краснодарского края РФ выбросило мертвыми почти 140 черноморских дельфинов. Скорее всего, они погибли из-за действий российского флота, в частности применения сонаров.

Кроме того, из-за войны в Украине под угрозой вымирания оказались краснокнижные птицы.

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