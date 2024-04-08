По мнению ученых, реальное количество погибших млекопитающих в 2024 году составляет уже несколько тысяч животных.

Профильные специалисты заявляют, что в течение марта 2024 года на побережье Краснодарского края РФ выбросило мертвыми почти 140 черноморских дельфинов. Скорее всего, они погибли из-за действий российского флота, в частности применения сонаров.

Доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) Иван Русев напомнил, как недавно сообщал о погибших дельфинах, в частности в бухтах Севастополя. Среди обнаруженных млекопитающих были контуженные животные – с симптомами поражения сонарами.

"Сейчас мы получили ужасную информацию о масштабной гибели дельфинов – еще 130 (!) только за март 2024 года, тела которых были найдены у разных берегов Краснодарского края – Сочи, Новороссийска и других", – отмечает ученый.

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Он обнародовал скан, вероятно, переписки со своим источником, который пишет, что в конце марта количество выбросов китообразных в Краснодарском крае, в частности населенном пункте Сириус стремительно возросло.

"Горячая линия ежедневно просто разрывается от звонков. Только за одну последнюю неделю мы зафиксировали 101 случай гибели дельфинов. 31 марта нам сообщили о 36 погибших. Всего за прошлый месяц умерло 137 дельфинов. Это серьезная цифра", – говорится в заметке.

По словам Русева, также есть подтверждения случаев, когда тела погибших дельфинов выбрасывало на побережье Болгарии.

"Такая ужасная ситуация с дельфинами только за март является подтверждением того факта, что активность сонаров субмарин и надводных кораблей в той части Черного моря, как возле Крыма, так и возле Новороссийска, Сочи – является главным фактором продолжения гибели редких черноморских китообразных", – утверждает ученый.

Он отмечает, что военный флот РФ, который сосредоточен в тех водах, использует сонарные устройства, которые убивают морских млекопитающих. Специалист уточняет: до начала полномасштабного вторжения РФ выбросы дельфинов на побережье в марте были очень редким явлением. Но сейчас, под влиянием действия военного флота захватчиков, такие случаи стремительно выросли, а реальное количество погибших млекопитающих в 2024 году составляет уже несколько тысяч животных. Такой вывод Русев делает, с учетом того факта, что море выбрасывает только 5% трупов животных.

Он назвал российских оккупантов "безумными мутантами", которые не умеют ценить ни природу, ни культуру, ни свободных людей.

Гибель дельфинов в результате агрессии РФ

Ранее ученые неоднократно отмечали, что из-за российской агрессии произошла массовая гибель морских млекопитающих. Как утверждают специалисты, по состоянию на конец 2023 года, в морской акватории погибли примерно 50 тыс. китообразных. Дельфины погибали, потому что теряли ориентацию из-за влияния сонаров подводных лодок, из-за бомбардировок, в частности, в районе острова Змеиный, Кинбурнской косы на Николаевщине и тому подобное.

В начале апреля 2024 года ученый Иван Русев заявил, что в марте из-за российской агрессии, в частности, действия подводных лодок, на побережье Черного моря, в бухтах Севастополя и других берегов оккупированного Крыма, найдены десятки погибших дельфинов. Кроме того, мертвые млекопитающие обнаружены в РФ – неподалеку от Новороссийска и побережья Краснодарского края, и среди этих животных есть и контуженные. Как утверждает Русев, они были с симптомами поражения сонарами.

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