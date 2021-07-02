В результате аварии погибли мальчик, 2013 г.р., и его 37-летняя тетя.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области задержан водитель, который вечером 1 июля на Nissan смертельно травмировал малолетнего мальчика и его тетю.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, установлено, что 33-летний водитель на авто Nissan сбил трех людей на трассе Одесса-Рени, когда они пересекали дорогу на неосвещенном участке пешеходного перехода.

«В результате аварии погибли мальчик, 2013 г.р., и его 37-летняя тетя. Еще одну пострадавшую – 30-летнюю женщину – госпитализировали с многочисленными травмами», - сообщили в главке.

Согласно медицинскому обследованию, мужчина управлял машиной в трезвом состоянии.

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Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в рамках производства, начатого по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Смертельное ДТП на Одесщине

Вечером 1 июля в Белгород-Днестровском районе Одесской области, на трассе Одесса-Рени, иномарка смертельно травмировала женщину и ребенка, шедших через дорогу по пешеходному переходу. Еще один человек был госпитализирован.

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Автор: Лариса Козовая