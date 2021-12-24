На следующей неделе обвинительный акт должны направить в суд.

В Харькове завершено досудебное расследование по делу о смертельном ДТП с участием 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского.

Об этом сообщается на странице в Facebook юридической компании "Миллер", сотрудники которой представляют интересы потерпевшей стороны.

Отмечается, что сегодня следствием принято решение о завершении досудебного расследования обстоятельств смертельного ДТП, которое произошло 26 октября на проспекте Гагарина в Харькове.

Читайте такжеСтало известно, с какой скоростью гнал харьковский "мажор" перед смертельным ДТП"Проведен весь необходимый комплекс следственных действий и собраны доказательства по делу... Стороне защиты и стороне потерпевших предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что квалификация действий Харьковского на момент завершения досудебного расследования – нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти водителя Chevrolet Aveo и нанесении телесных повреждений другим потерпевшим (ч. 2 ст. 286 УКУ), а также заведомо ложное сообщение о совершении преступления (ч. 1 ст. 383 УКУ). Дело в отношении вероятного незаконного завладения транспортным средством (ст. 289 УКУ) уже расследуется, но в отдельном производстве.

По информации адвокатов, ориентировочно в следующий четверг обвинительный акт в уголовном производстве будет направлен в суд для рассмотрения.

"После поступления обвинительного акта суд будет иметь 5 дней для назначения даты подготовительного судебного заседания", - уточнили в юридической компании.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, троих пассажиров Infiniti – двух юношей 19 лет и 16-летнюю девушку с тяжелыми травмами госпитализировали.

Водителя Infiniti задержали. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

В ходе досудебного расследования было проведено несколько экспертиз, которые, в частности, подтверждают факт вменяемости Харьковского, а также то, что именно он находился за рулем Infiniti. Кроме того, установлена скорость движения этого авто на момент ДТП – 180 км/ч.

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